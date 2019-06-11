Украина начала выступление на слушаниях в Гааге в деле против РФ по морскому праву

"Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль начала выступление в первом раунде устных аргументов во время слушаний относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе (Украина против России)", - сообщили в МИД Украины в Twitter.

Напомним, 10 июня суд в Гааге начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву. Первой выступила Россия.

Как сообщал УНН, 10 июня на сайте Постоянной палаты третейского суда были опубликованы позиции Украины и РФ относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.