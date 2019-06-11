Україна почала виступ на слуханнях у Гаазі у справі проти РФ щодо морського права

КИЇВ. 11 червня. УНН. Агент України, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль почала виступ на слуханнях у Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді в нідерландському місті Гаага у межах міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для розгляду справи, яка стосується прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці, передає УНН.