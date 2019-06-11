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Україна почала виступ на слуханнях у Гаазі у справі проти РФ щодо морського права

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Агент України, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль почала виступ на слуханнях у Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді в нідерландському місті Гаага у межах міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для розгляду справи, яка стосується прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці, передає УНН.

Україна почала виступ на слуханнях у Гаазі у справі проти РФ щодо морського права

"Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль почала виступ у першому раунді усних аргументів під час слухань щодо юрисдикції Арбітражного трибуналу у справі щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці (Україна проти Росії)", - повідомили у МЗС України у Twitter.

Нагадаємо, 10 червня трибунал у Гаазі розпочав засідання у справі України проти РФ щодо морського права. Першою виступила Росія.

Як повідомляв УНН, 10 червня на сайті Постійної палати третейського суду було опубліковано позиції України і РФ щодо юрисдикції Арбітражного трибуналу у справі щодо прав прибережної держави в Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці.

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