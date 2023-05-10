Украина подтвердила визит советника президента Бразилии Лулы

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"Украина с нетерпением ждет, чтобы поздравить сегодня главного советника президента Бразилии Лулы да Силвы его достопочтенность министра посла Сельсу Аморима", - сообщил Мельник.

Напомним

Накануне бразильские СМИ сообщали, что в Украину на 10 мая запланирован визит главного советника президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы Селсу Аморима, где он собирается встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.

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Украина с нетерпением ждет сегодня встречи с главным советником президента Бразилии Лула да Силва @LulaOficial Е.П. министр Amb. Селсо Аморим pic.twitter.com/L061HZ4gZZZ