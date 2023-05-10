Украина подтвердила визит советника президента Бразилии Лулы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины подтверждает визит главного советника президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы Селсу Аморима. Об этом написал в Twitter заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник, пишет УНН.
Цитата
"Украина с нетерпением ждет, чтобы поздравить сегодня главного советника президента Бразилии Лулы да Силвы его достопочтенность министра посла Сельсу Аморима", - сообщил Мельник.
Напомним
Накануне бразильские СМИ сообщали, что в Украину на 10 мая запланирован визит главного советника президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы Селсу Аморима, где он собирается встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бразилия-миротворец: почему страна пытается стать посредником между рф и Украиной, и какие выгоды хочет от этого получить?
Украина с нетерпением ждет сегодня встречи с главным советником президента Бразилии Лула да Силва @LulaOficial Е.П. министр Amb. Селсо Аморим pic.twitter.com/L061HZ4gZZZ— Андрей Мельник (@MelnykAndrij) 10 мая 2023 года