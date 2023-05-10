Бразилія-миротворець: чому країна намагається стати посередником між рф та Україною, та які вигоди хоче від цього отримати?

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Київ • УНН

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Радник президента Бразилії відвідає Київ аби вислухати позицію України

КИЇВ. 10 травня. УНН. Радник президента Бразилії Лули да Сілви Селсо Аморім сьогодні, 10 травня, має відвідати Київ та обговорити із Президентом України Володимиром Зеленським бразильські мирні ініціативи. Принаймні, про це повідомило бразильське видання Globo з посиланням на джерело в уряді країни, пише УНН.

Разом з Аморімом прибудуть декілька членів його команди. Однак, як зазначає Globo, принципово нічого нового до Києва вони не привезуть. Аморім «лише вислухає думку українського президента і повторить позицію Бразилії».

Чому лідер Бразилії вирішив стати миротворцем та посередником

Невдовзі після перемоги на президентських виборах да Сілва почав проявляти серйозну активність на міжнародній арені. Зокрема, висунув свої пропозиції, що мирного врегулювання між рф та Україною. Вочевидь, це бажання не просто закріпити за собою лідерські позиції у Латинській Америці, а й спробувати стати серйозним гравцем у світовій геополітиці.

Так, у перших числах квітня той так Аморім зізнався, що їздив до Москви де мав зустріч з путіним, головою мзс рф лавровим та секретарем рнбо рф патрушевим щодо обговорення, так званих, бразильських мирних ініціатив.

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Згодом да Сілва представив свої ідеї під час візиту до Китаю. Із чітким натяком на те, що саме країни Заходу нічого не роблять для початку мирних переговорів. На це у Білому домі да Сілві відповіли, що він повторює наративи російської пропаганди.

У рф вирішили, що Бразилія їм підіграє – недарма ж, голова мзс рф Лавров зірвався у поїздку до цієї країни, де дуже хвалив ініціативи да Сілви.

Однак, після приїзду Лаврова, під час свого європейського турне президент Бразилії несподівано змінив риторику, і став більше критикувати рф за розв’язання агресивної війни.

Як в Україні реагують на бразильські мирні ініціативи, і чим завершиться візит Аморіма

В Україні, наразі, досить стримано, якщо не скептично, ставляться до мирних ініціатив да Сілви. Зокрема, у відповідь на його заяви, серед яких йшлося і про те, що Україні, можливо, доведеться поступитися Кримом, у МЗС Україні заявили, що «не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів».

Тому, навряд чи варто очікувати якихось конкретних меседжів після можливої зустрічі Аморіма та Зеленського.

У той же час, Зеленський у лютому заявив, що країни Латинської Америки є дуже важливими для України, і з ними треба поглиблювати співпрацю. Як підтвердження цих слів, інаугурацію да Сілви у січні відвідала перша прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, представила українську формулу миру.

Та судячи, з усього, поки що керівництво Бразилії намагається грати свою гру.

Чи може вплинути на ситуацію економічна співпраця?

Здається, що на перший погляд, ні. Попри ззовні вагомі цифри, Бразилія та Україна і далеко не є основними економічними партнерами. Згідно останніх відкритих даних, що опубліковані на Урядовому порталі, Україна за підсумками 2021-го року експортувала до Бразилії товарів трохи більше ніж на 181 мільйон доларів, а імпортувала – майже на 385 мільйонів.

Основу українського експорту тоді склали чорні метали, полімерні матеріали, пластмаси, фармацевтична продукція. Натомість, у Бразилії Україна купувала цукор та вироби з нього, тютюн та його замінники, шлаки, золу. У 2022 році товарообіг між країнами значно скоротився. 

Але є нюанс – за словами тієї ж Свириденко, в умовах війни Україна зуміла поставити Бразилії 285 тисяч тонн азотних добрив. І є умови для розширення експортних потужностей. І не слід забувати, що саме через неможливість постачати свої добрива на міжнародні ринки рф намагається вкотре заблокувати зернову угоду.

Тому не варто виключати, що саме питання добрив може стати ключовим у боротьбі за прихильність Бразилії між Україною та росією. Саме тому Бразилія у якості союзника для України – це не лише про політику, але й про економіку.

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