Бразилия-миротворец: почему страна пытается стать посредником между рф и Украиной, и какие выгоды хочет от этого получить?

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Советник президента Бразилии посетит Киев, чтобы выслушать позицию Украины

КИЕВ. 10 мая. УНН. Советник президента Бразилии Лулы да Силвы Селсо Аморим сегодня, 10 мая, должен посетить Киев и обсудить с Президентом Украины Владимиром Зеленским бразильские мирные инициативы. По крайней мере, об этом сообщило бразильское издание Globo со ссылкой на источник в правительстве страны, пишет УНН.

Вместе с Аморимом прибудут несколько членов его команды. Однако, как отмечает Globo, принципиально ничего нового в Киев они не привезут. Аморим «лишь выслушает мнение украинского президента и повторит позицию Бразилии».

Почему лидер Бразилии решил стать миротворцем и посредником

Вскоре после победы на президентских выборах да Силва начал проявлять серьезную активность на международной арене. В частности, выдвинул свои предложения по мирному урегулированию между рф и Украиной. Очевидно, это желание не просто закрепить за собой лидерские позиции в Латинской Америке, но и попытаться стать серьезным игроком в мировой геополитике.

Так, в первых числах апреля тот же Аморим признался, что ездил в Москву, где встречался с Путиным, главой МИДа рф Лавровым и секретарем СНБО рф патрушевым по обсуждению, так называемых, бразильских мирных инициатив.

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Впоследствии да Силва представил свои идеи во время визита в Китай. С четким намеком на то, что именно страны Запада ничего не делают для начала мирных переговоров. На это в Белом доме да Силве ответили, что он повторяет нарративы российской пропаганды.

В рф решили, что Бразилия им подыгрывает – недаром же, глава МИДа рф Лавров сорвался в поездку в эту страну, где очень хвалил инициативы да Силвы.

Однако, после приезда Лаврова, во время своего европейского турне президент Бразилии неожиданно изменил риторику, и стал больше критиковать рф за развязывание агрессивной войны.

Как в Украине реагируют на бразильские мирные инициативы, и чем завершится визит Аморима

В Украине, пока, достаточно сдержанно, если не скептически, относятся к мирным инициативам да Силвы. В частности, в ответ на его заявления, среди которых говорилось и о том, что Украине, возможно, придется уступить Крым, в МИД Украины заявили, что «не соответствует реальному положению вещей подход, при котором жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов».

Поэтому, вряд ли стоит ожидать каких-то конкретных месседжей после возможной встречи Аморима и Зеленского.

В то же время, Зеленский в феврале заявил, что страны Латинской Америки очень важны для Украины, и с ними надо углублять сотрудничество. Как подтверждение этих слов, инаугурацию да Силвы в январе посетила первая премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, представила украинскую формулу мира.

Но судя, по всему, пока руководство Бразилии пытается играть свою игру.

Может ли повлиять на ситуацию экономическое сотрудничество?

Кажется, что на первый взгляд, нет. Несмотря на внешне весомые цифры, Бразилия и Украина и далеко не являются основными экономическими партнерами. Согласно последним открытым данным, опубликованным на Правительственном портале, Украина по итогам 2021-го года экспортировала в Бразилию товаров чуть более чем на 181 миллион долларов, а импортировала – почти на 385 миллионов.

Основу украинского экспорта тогда составили черные металлы, полимерные материалы, пластмассы, фармацевтическая продукция. Зато в Бразилии Украина покупала сахар и изделия из него, табак и его заменители, шлаки, золу. В 2022 году товарооборот между странами значительно сократился. 

Но есть нюанс – по словам той же Свириденко, в условиях войны Украина сумела поставить Бразилии 285 тысяч тонн азотных удобрений. И есть условия для расширения экспортных мощностей. И не следует забывать, что именно из-за невозможности поставлять свои удобрения на международные рынки рф пытается в очередной раз заблокировать зерновое соглашение.

Поэтому не стоит исключать, что именно вопрос удобрений может стать ключевым в борьбе за благосклонность Бразилии между Украиной и россией. Именно поэтому Бразилия в качестве союзника для Украины – это не только о политике, но и об экономике.

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