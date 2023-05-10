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Україна підтвердила візит радника президента Бразилії Лули

Україна підтвердила візит радника президента Бразилії Лули

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України підтверджує візит головного радника президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви Селсо Аморіма. Про це написав у Twitter заступник голови МЗС України Андрій Мельник, пише УНН.

Цитата

"Україна з нетерпінням чекає, щоб привітати сьогодні головного радника президента Бразилії Лули да Сілви його високоповажність міністра посла Сельсо Аморіма", - повідомив Мельник.

Нагадаємо

Напередодні бразильзькі ЗМІ повідомляли, що в Україну на 10 травня заплановано візит головного радника президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви Селсо Аморіма, де він збирається зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським.

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Ukraine looks forward to welcoming today Chief Advisor to the President of Brazil Lula da Silva @LulaOficial H.E. Minister Amb. Celso Amorim pic.twitter.com/L061HZ4gZZ

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 10, 2023

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