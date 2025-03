Україна підтвердила візит радника президента Бразилії Лули

Цитата

"Україна з нетерпінням чекає, щоб привітати сьогодні головного радника президента Бразилії Лули да Сілви його високоповажність міністра посла Сельсо Аморіма", - повідомив Мельник.

Нагадаємо

Напередодні бразильзькі ЗМІ повідомляли, що в Україну на 10 травня заплановано візит головного радника президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви Селсо Аморіма, де він збирається зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським.

Ukraine looks forward to welcoming today Chief Advisor to the President of Brazil Lula da Silva @LulaOficial H.E. Minister Amb. Celso Amorim pic.twitter.com/L061HZ4gZZ

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 10, 2023