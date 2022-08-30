Украина получила в августе рекордный объем финансовой помощи с начала войны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина в августе получила рекордный месячный объем внешней финансовой помощи – 4,6 млрд долларов. Об этом в эфире Национального телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет УНН.
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«Эти средства (3 млрд долл. гранта от США – ред.) были для нас чрезвычайно важны и они позволили нам увеличить сумму средств полученных от доноров в августе до 4,6 млрд долларов», - сказал Марченко.
Детали
Он отметил, что это рекордная сумма за полгода после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
«Также ожидаем в сентябре поступления от США 1,5 млрд долларов – это последний их транш грантовой помощи, и также ожидаем сентябрь и начало октября получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС», - рассказал Марченко.
Дополнение
Байден объявил о пакете безопасности помощи Украине на почти 3 млрд долларов.
Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта Киеву на 4,5 млрд долларов.