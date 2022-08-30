Україна отримала у серпні рекордний обсяг фінансової допомоги з початку війни
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна у серпні отримала рекордний місячний обсяг зовнішньої фінансової допомоги - 4,6 млрд доларів. Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише УНН.
Цитата
«Ці кошти (3 млрд дол. гранту від США – ред.) були для нас надзвичайно важливі й вони дозволили нам збільшити суму коштів отриманих від донорів в серпні до 4,6 млрд доларів», - сказав Марченко.
Деталі
Він зазначив, що це рекордна сума за пів року від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
«Також очікуємо у вересні надходження від США 1,5 млрд доларів – це останній їх транш грантової допомоги, і також очікуємо на вересень та початок жовтня отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС», - розповів Марченко.
Доповнення
Байден оголосив про пакет безпекової допомоги Україні на майже 3 млрд доларів.
Україна і Світовий банк підписали угоду про надання гранту Києву на 4,5 млрд доларів.