Украина и Германия договорились о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы в Иране

"Спасибо Хайко Маасу за поддержку в связи с трагедией рейса PS752. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования", заявил Пристайко.

Он добавил, что в этом разговоре речь шла и о процессе минского урегулирования. "Жду новостей по результатам встречи Меркель и Путина 11 января", - уточнил Пристайко.

По словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушной типа "Тор", изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Напомним, Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Напомним, Трамп прокомментировал авиакататрофу в Иране: кто мог допустить ошибки с другой стороны. Он подозревает, что причиной аварии были не неисправности.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.