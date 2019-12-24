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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45815 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54415 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 68695 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68585 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78859 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 101734 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130691 просмотра

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Актуальное
Украина экспортирует елочные украшения в 27 стран

Украина экспортирует елочные украшения в 27 стран

Киев  •  УНН

 • 29268 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинские елочные украшения обеспечивают сегодня праздничное рождественское настроение в 27 стран мира. За 10 месяцев 2019 года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долл., что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7%. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, в этой праздничной группе 83,1% составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9% экспортных поставок.

"Крупнейший импортер украинских елочных украшений - Нидерланды, которые занимают 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов. Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений является Польша, Германия, Беларусь, Швейцария и т.д.", - написал Качка.

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По его словам, без украинских украшений Новый Год и Рождество в России были бы совсем безнадежными и мрачными, поэтому там тоже активно покупали украинские яркие шарики.

"Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдовы (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза ), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза)", - добавил Качка.

Новые рынки для украинского праздничного настроения - Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, прежде чем они, очевидно украшают чей-то уютный офшорчик, добавил он.

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