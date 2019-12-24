Украина экспортирует елочные украшения в 27 стран

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинские елочные украшения обеспечивают сегодня праздничное рождественское настроение в 27 стран мира. За 10 месяцев 2019 года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долл., что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7%. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook, передает УНН.