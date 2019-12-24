Україна експортує ялинкові прикраси до 27 країн

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Українські ялинкові прикраси забезпечують сьогодні святковий різдвяний настрій у 27 країнах світу. За 10 місяців 2019 року поставки виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 млн дол., що більше аналогічного періоду минулого року на 7,7%. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.