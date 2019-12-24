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Україна експортує ялинкові прикраси до 27 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Українські ялинкові прикраси забезпечують сьогодні святковий різдвяний настрій у 27 країнах світу. За 10 місяців 2019 року поставки виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 млн дол., що більше аналогічного періоду минулого року на 7,7%. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За його словами, у цій святковій групі 83,1% складають вироби зі скла. На інші вироби та прикраси припадає 16,9% експортних поставок.

"Найбільший імпортер українських ялинкових прикрас – Нідерланди, які займають 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів. Іншими популярними напрямами експорту ялинкових прикрас є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія тощо", - написав Качка.

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За його словами, без українських прикрас Новий Рік і Різдво в Росії були би зовсім безнадійними і похмурими, тож там теж активно купували українські яскраві кульки.

"Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців поточного року порівняно з минулорічним періодом до Латвії (у 2,9 рази), Грузії (у 2,4 рази), Молдови (у 2,3 рази), Румунії (у 2,1 рази), США (у 2,1 рази), Італії (у 1,9 рази)", - додав Качка.

Нові ринки для українського святкового настрою – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови, до вони, очевидно прикрашають чийсь затишний офшорчик, додав він.

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