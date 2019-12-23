Рекорд України, 3D ілюмінації та 40 метрів висоти: якими є ялинки в регіонах

У Києві головна ялинка вже традиційно розміщена на Софійській площі. ЇЇ довжина цього року сягає понад 20 метрів. А прикрашають ялинку тисячі іграшок та 4 кілометри гірлянд. Запалили вогні на головній ялинці країни 19 грудня, у день Святого Миколая.

В Одесі цього року розмістили зменшену копію столичної ялинки 2013 року, що стала символом Революції Гідності. Висота штучної ялинки сягає 20 метрів, а довжина гірлянд перевищує 4 км. Таку ялинку розміщують у місті сьомий рік поспіль, лише додають декорації.

У центрі Дніпра встановили штучну ялинку висотою 26 метрів. Окрім того, поруч з деревом змонтували ковзанку та резиденцію Санти.

Місто Чернігів цього року прикрашає 18-метрова штучна ялинка, яку нарядили ілюмінацією з традиційним українським орнаментом.

Харків знову перемагає за висотою новорічного дерева. У місті розмістили минулорічну конструкцію ялинки, яка була визнана найвищою в Україні і сягала понад 40 метрів. Цього року на новорічній ялинці змінили лише світлову ілюмінацію.

Житомир прикрашає жива ялинка заввишки 17 метрів. Дерево прикрашене кольоровими іграшками та різнокольоровими гірляндами.

Дерево висотою 20 метрів встановили у Полтаві. Як і минулого року, дизайн штучної ялинки виглядає як шатро і святиться сотнями ліхтариків.

Херсонська ялинка цього року розташована на площі Свободи і прикрашена гірляндами. Поруч з ялинкою розташоване різдвяне містечко для розваг.

Штучна ялинка заввишки 25 метрів прикрашає Запоріжжя. Святкове дерево поділене на 5 частин, які освічують гірлянди різного кольору.

У Сєвєродонецьку засвітили живу ялинку, прикрашену гірляндою з 3D ефектом.

Вінницька ялинка традиційно розміщена у Центральному парку. Її висота складає 29 метрів і цього року вона потрапила до Книги рекордів України у номінації “найвища металоконструкція у формі ялинки з рухомими механізмами”.

Ялинку висотою 22 метри розмістили у Миколаєві. Цього року її не прикрашали іграшками, використали лише ілюмінацію у формі пряників, цукерок та бантиків.

У Кропивницькому встановили ялинку довжиною у 14 метрів, яку нарядили минулорічними прикрасами, іграшками та гірляндами.

Штучна ялинка висотою 18 метрів цього року з’явилася у Сумах. На ній розміщена минулорічна кольорова ілюмінація з великими іграшками.

Львів’яни урочисто відкрили ялинку 18 грудня. Висота святкового дерева сягає 17,5 метрів. Акцент ялинки зробили на освітленні, використавши минулорічну ілюмінацію, а іграшки майже не використовували. Ялинку місту подарувала приватна фірма, адже міська рада шукала саме те дерево, яке збираються з тих чи інших обставин зрізати.

Черкаси прикрасили 22-метрову ялинку ілюмінацією. Цього року у місті вперше встановили не живу, а штучну ялинку.

У Хмельницькому 1 грудня відбулося урочисте відкриття ялинки, яка прикрашена зеленими та срібними кульками.

Три ялинки цього року прикрашають площу міста Луцьк. Найвища з них сягає 12 метрів, інші — близько 11.

У Рівному традиційно прикрасили живу ялинку. Але головною новорічною локацією міста стала ілюмінація “2020” величезного розміру.

В Івано-Франківську встановили минулорічну ялинку, на якій у день Святого Миколая увімкнули 3D-ілюмінацію, на якій з’явилися нові візерунки, включаючи звірів та птахів.

Ялинка у Тернополі залишилася минулорічна. Цього року лише докупили нові гілки і оновили програму 3D ілюмінації.

Ужгород прикрашає жива ялинка висотою у 14 метрів. Прикрашають святкове дерево різнокольорові кульки та гірлянди.

Жива ялинка прикрашає площу у Чернівцях, прикрашена будиночками, ангелами та сніжинками.

Нагадаємо, Православна церква України на власній сторінці у Facebook опублікувала допис, у якому навела поради — яку ялинку найкраще обрати на час новорічно-різдвяних свят.