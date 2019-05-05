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Украина экспортировала уже более 42 млн тонн зерна

Украина экспортировала уже более 42 млн тонн зерна

Киев  •  УНН

 • 10520 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. С начала 2018/2019 маркетингового года Украина экспортировала более 42 млн тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.

Так, по данным ГФС, по состоянию на 3 мая из Украины поставлено на внешние рынки 42,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них экспортировано 14,3 млн тонн пшеницы, 3,4 млн тонн ячменя, 88,2 тыс. тонн ржи и 23,9 млн тонн кукурузы.

Кроме того, за указанный период было экспортировано 242 тыс. тонн муки, что в пересчете на зерно составляет 323 тыс. тонн.

Как сообщал УНН, на начало февраля производство сахара в Украине в 2018-2019 маркетинговом году уменьшилось на 15%.

Ранее сообщалось, что за первый календарный месяц 2019 Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС.

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