Украина экспортировала уже более 42 млн тонн зерна

Так, по данным ГФС, по состоянию на 3 мая из Украины поставлено на внешние рынки 42,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них экспортировано 14,3 млн тонн пшеницы, 3,4 млн тонн ячменя, 88,2 тыс. тонн ржи и 23,9 млн тонн кукурузы.

Кроме того, за указанный период было экспортировано 242 тыс. тонн муки, что в пересчете на зерно составляет 323 тыс. тонн.

Как сообщал УНН, на начало февраля производство сахара в Украине в 2018-2019 маркетинговом году уменьшилось на 15%.



Ранее сообщалось, что за первый календарный месяц 2019 Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС.



