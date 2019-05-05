Україна експортувала вже понад 42 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. З початку 2018/2019 маркетингового року Україна експортувала понад 42 млн тонн зерна. Про це у повідомила прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.
Так, за даними ДФС, станом на 3 травня з України поставлено на зовнішні ринки 42,4 млн тонн зернових та зернобобових культур. З них, експортовано 14,3 млн тонн пшениці, 3,4 млн тонн ячменю, 88,2 тис. тонн жита та 23,9 млн тонн кукурудзи.
Крім того, за вказаний період було експортовано 242 тис. тонн борошна, що у перерахунку на зерно складає 323 тис. тонн.
Як повідомляв УНН, на початок лютого виробництво цукру в Україні у 2018-2019 маркетинговому році зменшилось на 15%.
Раніше повідомлялося, що за перший календарний місяць 2019 року Україна вичерпала квоти на безмитні поставки цукру в ЄС.