Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США
Украинская команда ветеранов и военнослужащих завоевала 36 медалей, в том числе 22 золотые, на "United States Air Force Trials 2024" в Лас-Вегасе, соревнуясь в 11 адаптивных видах спорта.
Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге
В россии сегодня утром была ограничена работа аэропорта "пулково" в санкт-петербурге на фоне атаки БПЛА по многим областям.
Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"
13 марта над Сумской областью силы противовоздушной обороны области сбили 2 российских беспилотника "Шахед".
СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник
Служба безопасности Украины ночью осуществила атаки на три крупных нефтеперерабатывающих завода в россии - в рязани, кстово и киришах.
Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен
В 2023 году исполнительные службы в Украине взыскали рекордные 25,21 млрд грн долгов, что составляет лишь 6% от общей суммы долгов, которые должны были быть взысканы с должников.
Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ
Европейские компании в обход санкций, наложенных на россию, продолжают поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2", одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер геннадий тимченко, близкий друг владимира путина.
Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара
Четыре человека погибли и более 40 получили ранения, в том числе дети, в результате российской атаки на Кривой Рог.
Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области
В Одесской области военнослужащие и некоторые другие категории государственных служащих могут получить беспроцентные кредиты на приобретение жилья по государственной программе.
На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга
Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области, но силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету над морем.
В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина
Путин заявляет, что россия "готова" применить ядерное оружие с военно-технической точки зрения, если ее государственности будет угрожать опасность, но утверждает, что нет необходимости использовать его в Украине, и что сценарий ядерной войны не стоит на повестке дня.