Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США

В американском городе Лас-Вегас украинская сборная ветеранов и военнослужащих получила уже 36 наград. Об этом передает УНН со ссылкой телеграмм-канал Минмолодежьспорта.

Детали

Копилка украинской национальной сборной ветеранов и военнослужащих пополнилась очередными медалями, - сейчас наши спортсмены-герои уже получили 36 медалей на спортивных соревнованиях United States Air Force Trials 2024 в Соединенных Штатах Америки.

Среди новых - золотая медаль в пулевой стрельбе, которую завоевал Александр Недашковский.

Следует отметить, что украинская сборная в соревнованиях среди ветеранов и военнослужащих, получивших ранения и травмы, получила уже 22 золотые медали.

Напомним,

Всего в United States Air Force Trials 2024 принимают участие 30 украинских ветеранов и военнослужащих по приглашению Военно-воздушных сил США (программа Air Force Wounded Warrior (AFW2). Они соревнуются в 11 адаптивных видах спорта: плавании, велоспорте, баскетболе на колясках, волейболе сидя, регби на колясках, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, беге, толкании ядра/метании диска, гребле, пулевой стрельбе.

Также УНН сообщал, что национальная паралимпийская сборная команда Украины по парабиатлону завоевала 20 наград, среди которых 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовыхх медалей на чемпионате мира в Канаде.

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