Украинцы смогут подать заявления обо всех видах репараций от рф в 2025 году - Федоров
Киев • УНН
Минцифры запустит 45 категорий заявлений о возмещении убытков от рф из-за "дія" в 2025 году. Среди категорий-потеря жилья, здоровья, имущества и другие убытки, причиненные во время войны.
Подать заявление о репарациях за любые преступления россии уже можно будет в следующем году. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
В 2025-м запустим все 45 категорий заявлений о возмещении убытков, причиненных рф. Добавим заявления о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли вред жизни и здоровью, у кого уничтожили машины и другие виды убытков
Министр рассказал, что сейчас ведомство разбирается со всеми юридическими и техническими вопросами, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в реестр.
Федоров указал, что еще в апреле начался сбор информации об уничтоженном жилье в реестр. Больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.
Наиболее распространенные причины убытков при подаче заявления:
- боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;
- артиллерийский обстрел;
- воздушная атака;
- оккупация населенного пункта;
- разрушение Каховской ГЭС.
Украинцы смогут подать заявки в реестр через "Дію".
Дополнение
По состоянию на середину ноября уже 538 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время войны, обратились за репарацией. Из них больше всего обращений поступило от мужчин, а также значительная доля - из Херсонской области.
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция2 апр. 2024, 10:52 • 28208 просмотров