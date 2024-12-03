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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы смогут подать заявления обо всех видах репараций от рф в 2025 году - Федоров

Украинцы смогут подать заявления обо всех видах репараций от рф в 2025 году - Федоров

Киев  •  УНН

 • 8143 просмотра

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Минцифры запустит 45 категорий заявлений о возмещении убытков от рф из-за "дія" в 2025 году. Среди категорий-потеря жилья, здоровья, имущества и другие убытки, причиненные во время войны.

Подать заявление о репарациях за любые преступления россии уже можно будет в следующем году. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.   

В 2025-м запустим все 45 категорий заявлений о возмещении убытков, причиненных рф. Добавим заявления о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли вред жизни и здоровью, у кого уничтожили машины и другие виды убытков

- рассказал Федоров.

Министр рассказал, что сейчас ведомство разбирается со всеми юридическими и техническими вопросами, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в реестр.

Федоров указал, что еще в апреле начался сбор информации об уничтоженном жилье в реестр. Больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. 

Наиболее распространенные причины убытков при подаче заявления:

- боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;

- артиллерийский обстрел;

- воздушная атака;

- оккупация населенного пункта;

- разрушение Каховской ГЭС.

Украинцы смогут подать заявки в реестр через "Дію".

Дополнение

По состоянию на середину ноября уже 538 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время войны, обратились за репарацией. Из них больше всего обращений поступило от мужчин, а также значительная доля - из Херсонской области.

Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция2 апр. 2024, 10:52 • 28208 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина
khersonХерсон
kharkivХарьков