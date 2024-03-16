Украинцы на оккупированных территориях оказывают немое сопротивление российским "выборам", несмотря на давление - ГУР

Несмотря на давление, репрессии, запугивание, жители оккупированных россией территорий в Украине оказывают немое сопротивление участию в незаконной легитимизации правления путина на устроенных "выборах". Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в субботу, пишет УНН.

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"На временно оккупированных территориях российские захватчики продолжают попытки заставить украинцев принять участие в так называемом "голосовании" за президента рф. Запугивание, подкуп, давление - основные методы", - указали в ГУР.

ГУР МОУ информирует, что во временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей представители российской оккупационной власти в сопровождении вооруженных военных и фсбшников рф обходят дома украинских граждан, чтобы разъяснить им, "за кого нужно голосовать".

"При этом оккупанты отмечают, что могут "нарисовать" своему диктатору и более двухсот процентов поддержки, а результат "выборов путина" будет неизменен. Вместе с тем, захватчики дают порабощенным жителям понять, что отказ поддержать путина будет свидетельствовать об их антироссийской позиции", - отметили в ГУР.

В разведке подчеркивают: "Очевидно, что страх перед "нелояльными" к оккупационной власти украинцами, которые могут, на их взгляд, дестабилизировать ситуацию во время "выборов", у оккупантов немалый".

"Под давлением "избирательного" фарса продолжают находиться украинские предприниматели и педагоги на порабощенных землях. Одним в случае отказа "поддержать" путина, оккупанты угрожают лишить права заниматься предпринимательством. Других - запугивают увольнением. К пенсионерам на ВОТ у кремлевских агентов другой "агитационный подход" - их пытаются заставить "проголосовать" подкупом и обманом о "лучшей жизни" и "социальных выплатах", - отметили в разведке.

Несмотря на давление и репрессии со стороны российских оккупационных войск, жители порабощенных территорий не желают участвовать в незаконной легитимизации правления путина. Большинство людей оказывают немое сопротивление оккупантам, закрываясь в своих домах и пытаются всячески препятствовать представителям так называемых "мобильных избирательных участков" - сообщили в ГУР.

Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины