Увеличение количества пересечений границы и периодические очереди фиксируют на ряде пунктов пропуска на границе с Польшей - в пределах Львовской области - на фоне туристического сезона и сезона отдыха, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В пунктах пропуска пограничники фиксируют увеличение пассажиропотока на 40%. Только за минувшие сутки пункты пропуска, в пределах Львовской области, на въезд и выезд, пересекли более 9 тысяч транспортных средств и более 60 тысяч человек. Это связано с туристическим сезоном и сезоном отдыха", - приведены данные 7-го пограничного Карпатского отряда.

Сообщается, что чаще всего путешественники для пересечения границы выбирают пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и " Рава-Русская". "В связи с этим, перед этими пунктами пропуска, наблюдается периодическое накопление транспорта", - говорится в сообщении.

Меньшая динамика движения, как сообщается, наблюдается у "Смельницы", "Грушеве" и "Угринове".

Путешественникам с целью уменьшения времени ожидания советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы.

Дополнение

В то же время сообщается, что через пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей пропуск легковых авто временно не осуществляется.

Гостаможслужба ранее сообщала, что, по информации польской стороны, в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на участке "въезд в Республику Польша" с 10:00 5 августа планируется проведение ремонта одного весового комплекса и частичная замена дорожного покрытия. "В связи с этим возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины", - указали в таможенной службе

О сроках окончания ремонтных работ пообещали сообщить дополнительно.