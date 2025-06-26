Украинские прыгуны в воду сделали золотой дубль на юниорском ЧЕ-2025 26 июня 2025

Золотой дубль сделали украинские спортсмены в 4-й день юниорского чемпионата Европы 2025 по прыжкам в воду в греческих Афинах. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что Елизавета Дядюк завоевала золотую медаль на трамплине 1 м среди возрастной группы В с суммой 342.40 балла и впервые в карьере стала чемпионкой Европы среди юниоров.

Дебютант соревнований Назарий Кононенко после триумфа в синхронных прыжках с вышки вместе с Валерием Малеевым завоевал второе золото — на этот раз в личных соревнованиях на вышке среди возрастной группы В. Его выступление судьи оценили в 450.20 балла — это на 48.25 больше, чем у ближайшего соперника - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду среди юниоров в Афинах продлится до 29 июня.

Украинские легкоатлеты Никитин и Левченко завоевали золото и серебро на этапе Континентального тура в Чехии