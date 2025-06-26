Українські стрибуни у воду зробили золотий дубль на юніорському ЧЄ-2025 26 червня 2025

Золотий дубль зробили українські спортсмени в 4-й день юніорського чемпіонату Європи 2025 зі стрибків у воду в грецьких Афінах. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Єлизавета Дядюк здобула золоту медаль на трампліні 1 м серед вікової групи В із сумою 342.40 бали і вперше в кар'єрі стала чемпіонкою Європи серед юніорів.

Дебютант змагань Назарій Кононенко після тріумфу у синхронних стрибках з вишки разом із Валерієм Малєєвим виборов друге золото — цього разу в особистих змаганнях на вишці серед вікової групи В. Його виступ судді оцінили у 450.20 бали — це на 48.25 більше, ніж у найближчого суперника - йдеться у повідомленні.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів у Афінах триватиме до 29 червня.

Українські легкоатлети Нікітін і Левченко здобули золото та срібло на етапі Континентального туру в Чехії