Українські стрибуни у воду зробили золотий дубль на юніорському ЧЄ-2025 26 червня 2025
Київ • УНН
Українські стрибуни у воду здобули два золота на юніорському ЧЄ-2025 в Афінах. Єлизавета Дядюк виграла на 1 м трампліні, а Назарій Кононенко – на вишці.
Золотий дубль зробили українські спортсмени в 4-й день юніорського чемпіонату Європи 2025 зі стрибків у воду в грецьких Афінах. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
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Зазначається, що Єлизавета Дядюк здобула золоту медаль на трампліні 1 м серед вікової групи В із сумою 342.40 бали і вперше в кар'єрі стала чемпіонкою Європи серед юніорів.
Дебютант змагань Назарій Кононенко після тріумфу у синхронних стрибках з вишки разом із Валерієм Малєєвим виборов друге золото — цього разу в особистих змаганнях на вишці серед вікової групи В. Його виступ судді оцінили у 450.20 бали — це на 48.25 більше, ніж у найближчого суперника
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів у Афінах триватиме до 29 червня.
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