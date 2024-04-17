Украинские пара дзюдоисты с недостатками слуха завоевали первое место в командном зачете и получили 17 медалей на чемпионате мира

Украинские пара дзюдоисты на чемпионате мира среди спортсменов с нарушениями слуха заняли первое место в командном зачете и завоевали 17 медалей.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

В городе Туркестан (Республика Казахстан) на чемпионате мира среди спортсменов с недостатками слуха, среди 15 стран, украинская команда завоевала 17 медалей и заняла первое место в командном зачете.

В персональных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин, а также в номинации Ката, украинские дзюдоисты завоевали золото, серебро и бронзу.

Среди победителей сборной Украины были Анна Шостак (-52 кг), София Волянюк (-57 кг), Геворг Геворгян (-81 кг), Марина Погорелова (-70 кг), Оксана Кравченко (+78 кг).

В дополнение к индивидуальным достижениям, женская команда в составе Марины Погореловой, Софии Волянюк, Анны Шостак, Оксаны Кравченко, Екатерины Шепелюк и Марии Балы завоевала золотые награды в командных соревнованиях.

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