Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

В то время, как рф пыталась уничтожить украинский энергосектор, для иностранных инвесторов в Украине появляются выгодные предложения: сокращение бюрократических процедур, более низкие затраты по многим направлениям, выход на украинский рынок электроэнергии.

Об этом рассказал изданию Politico председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Украинская энергетика в этих условиях предлагает очень, очень выгодные варианты. Инвесторы должны зайти сейчас - сообщил Кудрицкий.

По его словам в Украине есть возможность построить 100-километровую высоковольтную линию, которая будет готова через один-два года, но в Восточной Европе такой проект часто длится 5-10 лет; в Западной Европе - еще дольше.

Задержки с запуском новых энергетических проектов давно были проблемой для компаний Западной Европы. Кудрицкий сказал, что для получения одобрения нового ветрового или солнечного проекта может понадобиться всего несколько недель, тогда как в Италии это обычно занимает девять лет.

Кудрицкий отметил, что Украина платит вдвое больше, чем многие другие европейские страны, за услуги, которые помогают подключить сеть, "поэтому ваши доходы как инвестора будут вдвое больше". В то же время, добавил Кудрицкий, "ваши затраты на труд и землю могут быть в пять, семь, 10 раз меньше".

Сейчас Украина экспортирует электроэнергии примерно на 1 миллион евро в день, но есть амбициозный план увеличить эту цифру как минимум в семь раз. Это превратило бы Украину из страны, которая нуждается в энергетической помощи, в страну, которая питает энергосети Европы, и станет инвестиционной перспективой для частного сектора, считает председатель правления "Укрэнерго".

Напомним,

УНН сообщал, что в начале марта Украина планировала экспортировать рекордный объем электроэнергии в 13 264 МВт-ч в 5 стран, тогда как импорт планируется на уровне 132 МВт-ч, а производство электроэнергии в Украине является достаточным для удовлетворения спроса без ожидаемого дефицита.

В гидроэнергетике Украины стабильная ситуация. ГЭС и ГАЭС работают штатно, продолжаются ремонтные работы на 23 гидроагрегатах, в том числе 9 в реконструкции.