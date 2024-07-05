Украинская борчиха Аида Керимова завоевала золото в весовой категории до 50 кг на чемпионате Европы по борьбе U-20.
Украинская борчиха стала чемпионкой Европы по борьбе U-20. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
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Украинская спортсменка Аида Керимова стала чемпионкой Европы по борьбе U-20 в весовой категории до 50 кг. Она уверенно прошла в финал и завоевала золото, не оставив шансов представительнице Швейцарии. Стоит отметить, что на пути к чемпионству Аида не отдала ни одного балла своим соперницам.
Кроме Аиды Керимова, за награды боролись еще две украинки. Мария Немиш (до 55 кг) и Александра Рыбак (до 68 кг) боролись за бронзу, но, к сожалению, уступили в своих поединках и заняли итоговое пятое место в своих категориях.
Украинские черлидеры торжествуют на чемпионате Европы, получив 5 золотых медалей3 июля 2024, 20:01 • 17750 просмотров