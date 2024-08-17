Украинец получил историческое "серебро" на чемпионате Европы по гребному слалому

Украинец Александр Федоренко получил историческое серебро на чемпионате Европы по гребному слалому среди юниоров и молодежи до 23 лет в польском Кракове, передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Александр Федоренко получил историческую награду на чемпионате Европы по гребному слалому среди юниоров и молодежи до 23 лет.

На континентальном первенстве в польском Кракове впервые в истории были разыграны медали в индивидуальной гонке в каяк-кроссе. Ранее спортсмены соревновались на время, чтобы попасть в число 16 лучших и пройти к этапу на выбывание.

Александр Федоренко занял второе место в индивидуальной гонке в каяк-кроссе среди мужчин до 23 лет. Он отстал от победителя, француза Лео Виттона, всего на 0,03 секунды. Бронзу завоевал еще один французский спортсмен, Анатоль Делассус.

Напомним

На Олимпиаде Украина заняла 7 место в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки, показав лучший результат в истории выступлений. Дуэт Ксении Байло и Софии Лыскун набрал 285 баллов.