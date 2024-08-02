Украинский спортсмен Михаил Кохан квалифицировался в финал по метанию молота на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на данные Минмолодежьспорта и на сайте Игр.

Детали

Михаил Кохан в метании молота занял второе место в квалификации в группе А.

Со второй попытки украинец метнул за 77 метров (квалификационный норматив в финал), показав результат 77.42 м.

Финал состоится 4 августа в 21:30 по местному времени.

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