Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко преодолели квалификацию в женских прыжках в высоту на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Игр.

Детали

Магучих квалифицировалась в финал с первого места в группе А с результатом 1,95 м. Геращенко была второй в квалификации в группе B также с результатом 1,95 м.

В общем квалифицировались 13 спортсменок.

Финал состоится 4 августа в 20:55 по местному времени.

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