Киев • УНН
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко успешно преодолели квалификацию женских прыжков в высоту на Олимпиаде-2024 в Париже. Обе спортсменки показали результат 1,95 м и вышли в финал, который состоится 4 августа.
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко преодолели квалификацию в женских прыжках в высоту на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Игр.
Детали
Магучих квалифицировалась в финал с первого места в группе А с результатом 1,95 м. Геращенко была второй в квалификации в группе B также с результатом 1,95 м.
В общем квалифицировались 13 спортсменок.
Финал состоится 4 августа в 20:55 по местному времени.
Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня2 августа 2024, 05:36 • 12259 просмотров