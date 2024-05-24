Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100338 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  93867 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123441 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  207195 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  245502 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  343255 просмотра

Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

Еще 10 украинских детей, в том числе 9-месячный младенец, были спасены из российской оккупации Фондом "Save Ukraine", таким образом, общее количество возвращенных детей составило 345.

Общество •   •  4039 просмотра
Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

Россия разместила баржи вдоль Керченского моста для защиты от атак беспилотников, но боны были разрушены осенними штормами, и сейчас Россия устанавливает новые барьеры, используя баржи и крановые суда.

Война •   •  4872 просмотра
россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

Более 100 произведений искусства, изъятых из имения бывшего народного депутата, подозреваемого в государственной измене, были признаны культурной ценностью. Произведения будут включены в коллекцию Музейного фонда Украины, - их распределят между музеями.

Культура •   •  4799 просмотра
Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

В Полтаве в жилом доме обвалились стена и перекрытия, в результате чего люди оказались под завалами, спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших.

Криминал и ЧП •   •  4661 просмотра
В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

Украина получила систему ПВО IRIS-T от Германии. В целом Берлин обещал Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, но производители успевают за темпами, которые задают условия войны.

Война •   •  5985 просмотра
Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

Сильные дожди в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул вызвали новые наводнения в районах столицы страны Порту-Алегри, разрушив усилия по ликвидации последствий смертоносных наводнений в прошлом месяце, которые унесли жизни 163 человек и заставили эвакуировать 600 000 человек.

Новости Мира •   •  5475 просмотра
Сильные ливни снова вернулись на юг Бразилии: 64 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

На Харьковском, Купянском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются интенсивные боевые столкновения, поскольку российские войска пытаются прорвать украинскую оборону - с начала суток 24 мая зафиксировано 77 боевых столкновений.

Война •   •  5849 просмотра
На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных

Усилия OpenAI по уменьшению количества ложных ответов от ChatGPT недостаточны для соблюдения правил обработки данных ЕС, поскольку модель искусственного интеллекта все еще может выдавать предвзятые или фиктивные результаты из-за своей вероятностной природы, согласно отчету надзорного органа ЕС по вопросам защиты приватности.

Новости Мира •   •  5189 просмотра
Европейский совет по защите данных заявил, что ChatGPT не соответствует стандартам точности данных

Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Зеленский обсудил двусторонние отношения, международное сотрудничество и потребность Украины в справедливом мире с Президентом Кот-д'Ивуара Уаттарой, пригласив его на Саммит мира и поздравив с наступающим Днем Африки.

политика •   •  6395 просмотра
Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский

Правительство приняло постановление, которое улучшит методы учета сомнительных долгов государственными предприятиями

Кабинет Министров принял постановление по совершенствованию учета подозрительных долгов в государственных монополиях и предприятиях с чистой прибылью более 50 миллионов гривен.

Экономика •   •  8803 просмотра
Правительство приняло постановление, которое улучшит методы учета сомнительных долгов государственными предприятиями