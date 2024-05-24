Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

Еще 10 украинских детей удалось вызволить из оккупации, самому маленькому ребенку 9 месяцев. Об этом сообщил основатель фонда "Save Ukraine" Николай Кулеба, передает УНН.

«Сегодня Save Ukraine освободил из оккупации еще 10 детей, среди которых 7 - из многодетной семьи. Самому маленькому ребенку 9 месяцев. На сегодня мы вернули в Украину уже 345 детей", - сообщил Кулеба.

По его словам, «это была непростая задача, поскольку самый младший ребенок родился в оккупации, а выданные оккупационными властями документы в Украине являются недействительными».

"Мы смогли изготовить новые документы и нашли способ передать их на ВОТ, что было вызовом не только из-за сильных обстрелов, перебоев со связью, но и из-за риска быть разоблаченными", - добавил основатель фонда "Save Ukraine".

Кроме того, семье пришлось преодолеть 2,5 км пешего гуманитарного коридора.

"Этот переход дался им очень тяжело: дети плакали, нервничали, а бабушку, у которой резко ухудшилось здоровье, пришлось везти на колесном кресле", - резюмировал Кулеба.

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