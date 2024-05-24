Україні вдалось врятувати з окупації ще 10 дітей
Київ • УНН
Ще 10 українських дітей, у тому числі 9-місячне немовля, були врятовані з російської окупації Фондом "Врятуймо Україну", таким чином, загальна кількість повернених дітей склала 345.
Ще 10 українських дітей вдалося визволити з окупації, найменшій дитині 9 місяців. Про це повідомив засновник фонду "Save Ukraine" Микола Кулеба, передає УНН.
"Сьогодні Save Ukraine визволив з окупації ще 10 дітей, серед яких 7 — з багатодітної родини. Найменшій дитині 9 місяців. На сьогодні ми повернули в Україну вже 345 дітей", - повдіомив Кулеба.
За його словами, "це було непросте завдання, оскільки наймолодша дитина народилася в окупації, а видані окупаційною владою документи в Україні є недійсними".
"Ми змогли виготовити нові документи та знайшли спосіб передати їх на ТОТ, що було викликом не лише через сильні обстріли, перебої зі зв'язком, а і через ризик бути викритими", - додав засновник фонду "Save Ukraine".
Крім того, родині довелось подолати 2,5 км пішого гуманітарного коридору.
"Цей перехід дався їм дуже важко: малеча плакала, нервувала, а бабусю, в якої різко погіршилося здоров'я, довелося везти на колісному кріслі", - резюмував Кулеба.
13 українських дітей повернулися додому з російської окупації - Лубінець23.05.24, 18:53 • 12315 переглядiв