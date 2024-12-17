Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защитить страну - Зеленский

После массированной ракетной атаки рф на энергетическую инфраструктуру Украины в прошлую пятницу россия попытается нанести новый удар, как только будет готова, поэтому необходимо дополнительные систем ПВО для защиты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к саммиту стран - участниц Joint Expeditionary Force, передает УНН.

Детали

«В прошлую пятницу ночью россияне осуществили массированный ракетный удар по нашей энергетической инфраструктуре. Они ждали наступления холодов, чтобы нанести удар. В этом ударе было задействовано 94 ракеты и почти 200 ударных дронов. К счастью, нам удалось защититься. Но мы знаем: это лишь пауза, и Россия попытается нанести новый удар, как только будет готова. Они всегда так делают. Именно поэтому нам нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора, а это означает наличие достаточного количества систем ПВО», - сказал Зеленский.

По его словам, Украине нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, что были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне.

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Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально. Главное - политическая воля наших партнеров. Я конкретно обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам и Европе - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, поскольку следующий год должен стать временем установления мира.