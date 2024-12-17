Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защитить страну - Зеленский

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 104915 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 147547 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 151832 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 156355 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 164032 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 132727 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163669 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150528 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155942 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163885 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Боливийская прокуратура выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

Боливийская прокуратура выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

 • 71306 просмотра
Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

 • 100364 просмотра
В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

 • 86099 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

07:36 • 73936 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 66053 просмотра
публикации
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 7324 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 141324 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 164027 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 162243 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 165896 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 66053 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

07:36 • 73936 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 90502 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 105818 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 100927 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защитить страну - Зеленский

Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защитить страну - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 2354 просмотра

Read in English

Зеленский заявил, что для полной защиты страны нужно дополнительно 12-15 систем ПВО.

После массированной ракетной атаки рф на энергетическую инфраструктуру Украины в прошлую пятницу россия попытается нанести новый удар, как только будет готова, поэтому необходимо дополнительные систем ПВО для защиты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к саммиту стран - участниц Joint Expeditionary Force, передает УНН.

Детали

«В прошлую пятницу ночью россияне осуществили массированный ракетный удар по нашей энергетической инфраструктуре. Они ждали наступления холодов, чтобы нанести удар. В этом ударе было задействовано 94 ракеты и почти 200 ударных дронов. К счастью, нам удалось защититься. Но мы знаем: это лишь пауза, и Россия попытается нанести новый удар, как только будет готова. Они всегда так делают. Именно поэтому нам нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора, а это означает наличие достаточного количества систем ПВО», - сказал Зеленский.

По его словам, Украине нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, что были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне. 

Европа выполнила только половину обещанных обязательств по помощи Украине - колумнист Bloomberg16 дек. 2024, 11:55 • 17793 просмотра

Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально. Главное - политическая воля наших партнеров. Я конкретно обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам и Европе

- подчеркнул Президент.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, поскольку следующий год должен стать временем установления мира.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
natoNATO
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина