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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина второй год подряд будет использовать только собственный газ для отопления - Шмыгаль

Киев  •  УНН

10:58 • 6880 просмотра

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Украина имеет достаточно газа в подземных хранилищах для всех категорий потребителей на зиму. Второй отопительный сезон подряд страна будет использовать исключительно украинский газ, сообщил премьер Шмыгаль.

Украина имеет достаточно газа в подземных хранилищах для обеспечения всех категорий потребителей на зиму. Второй отопительный сезон подряд страна будет использовать исключительно украинский газ. Об этом сообщил во вторник по итогам заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.    

Детали

"На грядущую зиму имеем достаточно собственных энергетических ресурсов. Запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, для бюджетных учреждений. При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации", - написал Шмыгаль.

И это, по его словам, "будет уже второй отопительный сезон подряд, когда мы будем использовать только украинский газ".

В Минэнерго сообщили, хватит ли газа для прохождения отопительного сезона1 ноября 2024, 10:41 • 17492 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль