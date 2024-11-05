Украина второй год подряд будет использовать только собственный газ для отопления - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина имеет достаточно газа в подземных хранилищах для всех категорий потребителей на зиму. Второй отопительный сезон подряд страна будет использовать исключительно украинский газ, сообщил премьер Шмыгаль.
Украина имеет достаточно газа в подземных хранилищах для обеспечения всех категорий потребителей на зиму. Второй отопительный сезон подряд страна будет использовать исключительно украинский газ. Об этом сообщил во вторник по итогам заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Детали
"На грядущую зиму имеем достаточно собственных энергетических ресурсов. Запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, для бюджетных учреждений. При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации", - написал Шмыгаль.
И это, по его словам, "будет уже второй отопительный сезон подряд, когда мы будем использовать только украинский газ".
В Минэнерго сообщили, хватит ли газа для прохождения отопительного сезона1 ноября 2024, 10:41 • 17492 просмотра