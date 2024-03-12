Украина впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры, получив рекордные 19 медалей

Украинская сборная впервые победила на зимних Дефлимпийских играх в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежьспорта, пишет УНН.

Детали

На Дефлимпиаде-2023 в турецком Эрзуруме 🇹🇷 наша команда завоевала 19 наград и стала первой в медальном зачете! На втором месте - сборная Китая с 7 золотыми наградами, третье место - у команды Австрии - 6 золотых медалей - заявили в ведомстве.

В целом Украина получила 10 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.

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Отмечается, что в завершающий день соревнований украинки завоевали золотую награду в шахматах. Состав чемпионской команды Украины-1: Татьяна Бакланова, Наталья Мироненко и Светлана Гончар.

В общем, шахматная команда Украины заняла второе место среди стран-участниц шахматных баталий.

Дополнение

В министерстве добавляют, что украинские дефлимпийцы более чем вдвое улучшили золотой результат предыдущих Дефлимпийских игр - 2019, которые были историческими по получению наград (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые).

А также впервые украинские спортсмены с нарушениями слуха заняли первые места в лыжных гонках и керлинге.

Напомним

Национальная паралимпийская сборная команда Украины по парабиатлону завоевала 20 наград, среди которых 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионате мира в Канаде.