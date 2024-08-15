Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

Украинские порты демонстрируют высокую эффективность работы, и при этом Украина начала экспортировать не только сырье, но и все больше готовой продукции. Об этом заявил народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Благодаря ВСУ украинские порты работают очень мощно, действуют программы страхования судов и грузов, поэтому все больше владельцев судов заходят к нам на загрузку. Также важно отметить, что теперь Украина экспортирует не только сырье, а начала все больше экспортировать готовой продукции, в частности, муки, масла, сахара, курятины, молочных продуктов и яиц - сказал он.

Напомним

Украина экспортирует около 80% продукции морем, достигая довоенных показателей. С начала маркетингового года экспорт зерна вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,44 млн тонн.

Цьогоріч Україна активно нарощує експорт зерна - Reuters