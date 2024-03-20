Украина стремится присоединиться к Космической программе ЕС

Украина выразила заинтересованность в активизации процесса интеграции в сферу космической деятельности ЕС путем присоединения к Космической программе Европейского Союза. Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам 9-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Украина приветствовала предложение первой Европейской оборонно-промышленной стратегии, которая может стать платформой для участия Украины в инициативах Европейского Союза", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что Украина приветствовала инициативу по созданию Офиса ЕС по оборонным инновациям в Киеве для дальнейшей поддержки украинской оборонно-технологической и промышленной базы и выразила готовность тесно сотрудничать с ЕС для обеспечения ее быстрой реализации.

"Украина выразила заинтересованность в углублении практического взаимовыгодного сотрудничества с Европейским космическим агентством (ЕКА), а также активизации процесса интеграции в сферу космической деятельности ЕС путем присоединения к Космической программе ЕС", - отмечается в пресс-релизе.

Дополнение

Politico сообщило, что послы ЕС не смогли утвердить соглашение о продлении либерализации торговли для Украины, попросили еще времени.