Украина стремится присоединиться к Космической программе ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  10323 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  26002 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  109034 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  126453 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  131151 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127034 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124877 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  230019 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142884 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134599 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  230019 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  207392 просмотра
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15 марта 2024, 08:49  •  363542 просмотра

Украина стремится присоединиться к Космической программе ЕС

Украина выразила заинтересованность в интенсификации интеграции в космическую деятельность ЕС путем присоединения к Космической программе ЕС и углубления сотрудничества с Европейским космическим агентством.

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Украина стремится присоединиться к Космической программе ЕС

Атака на аэродром рф в энгельсе: вчера на его территории было 11 самолетов

Вчера на российском аэродроме в энгельсе находилось 11 самолетов, в том числе 9 бомбардировщиков, перед тем как его атаковали украинские беспилотники.

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Атака на аэродром рф в энгельсе: вчера на его территории было 11 самолетов

оккупанты возмущены невыполненными обещаниями руководства относительно отпусков и выплат за участие в "выборах" - ЦНС

российское военное руководство не выполнило обещания относительно дополнительного выходного дня и доплат оккупантам за участие в фейковых "президентских выборах" на оккупированных украинских территориях.

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оккупанты возмущены невыполненными обещаниями руководства относительно отпусков и выплат за участие в "выборах" - ЦНС

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Весной люди могут испытывать аллергию прежде всего из-за пыльцы деревьев, таких как ольха, орешник и береза, а также из-за повышенной активности клещей домашней пыли и плесени.

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Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Госпогранслужба: через КПП "Медика - Шегини" приостанавливается движение всех категорий транспорта

Польские протестующие полностью приостанавливают движение транспортных средств через пункт пропуска "Медика-Шегини" на украинско-польской границе до 20:00 среды.

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Госпогранслужба: через КПП "Медика - Шегини" приостанавливается движение всех категорий транспорта

Убийство украинки в Германии: полиция обнаружила тело ее матери в озере

Россиянка и немец убили двух украинских беженок - мать и бабушку, чтобы похитить новорожденного ребенка в Германии.

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Убийство украинки в Германии: полиция обнаружила тело ее матери в озере

До конца года в рф планируют создать еще две армии и 14 дивизий

россия планирует сформировать две общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад до конца этого года, чтобы увеличить боевой и численный состав своей армии.

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До конца года в рф планируют создать еще две армии и 14 дивизий

Глава МИД Польши призвал спикера Палаты представителей вынести на голосование помощь Киеву: "Успех в Украине стал вопросом доверия к США"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал спикера Палаты представителей США поставить на голосование законопроект о помощи Украине, заявив, что успех Украины - это вопрос доверия к США.

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Глава МИД Польши призвал спикера Палаты представителей вынести на голосование помощь Киеву: "Успех в Украине стал вопросом доверия к США"

Палата представителей США приняла резолюцию по похищению украинских детей рф

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила незаконное похищение россией украинских детей и назвала это попыткой уничтожить следующее поколение Украины.

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Палата представителей США приняла резолюцию по похищению украинских детей рф

Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек

Нетрезвая 43-летняя водитель Ford вызвала столкновение с автомобилем ВАЗ вблизи села Гора под Киевом, в результате чего водитель и четыре пассажира ВАЗа были госпитализированы.

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Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек