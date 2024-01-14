Шмигаль рассказал со сколькими государствами-партнерами Украина ведет переговоры о подписании гарантий безопасности
Киев • УНН
Украина ведет переговоры с 30 странами о предоставлении гарантий безопасности, причем Великобритания стала первой страной, подписавшей соглашение о всеобъемлющей поддержке.
Украина ведет переговоры с 30-ю государствами-партнерами о подписании гарантий безопасности. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, предает УНН.
"Мы ведем переговоры с партнерами о подписании соглашений, это 30 стран, которые поддержали декларацию лидеров G7, которая была озвучена во время Вильнюсского саммита НАТО. Конечно, мы имеем страны G7 в этом пуле партнеров, которые будут присоединяться", - заявил Шмыгаль.
Он поблагодарил Британию, которая первой подписала с Украиной такое соглашение. Соглашение охватывает все направления сотрудничества: безопасность, финансовая и санкционная поддержка. Есть конкретные максимальные гарантии - взаимные и двусторонние. Они будут действовать до момента вступления Украины в НАТО. После этого превратятся в гарантии безопасности Альянса. 2,5 млрд фунтов стерлингов (почти 3,2 млрд долларов) выделяется для финансирования обороны Украины в 2024 году. Из них 200 млн фунтов - на закупку и поставку сверхсовременных дронов. Также будем получать оружие и технологии для совместного вооруженного производства. Финансовая поддержка предусмотрена в течение всех 10 лет действия соглашения.
Исторический договор: Украина и Британия подписали в Киеве соглашение о безопасности12 январь 2024, 14:05 • 24580 просмотров
Шмигаль рассказал со сколькими государствами-партнерами Украина ведет переговоры о подписании гарантий безопасности
Украина ведет переговоры с 30 странами о предоставлении гарантий безопасности, причем Великобритания стала первой страной, подписавшей соглашение о всеобъемлющей поддержке.
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