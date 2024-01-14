Шмигаль розповів зі скількома державами-партнерами Україна веде переговори про підписання гарантій безпеки

Україна веде переговори з 30-ма державами-партнерами про підписання гарантій безпеки. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, предає УНН.

"Ми ведемо перемовини з партнерами про підписання угод, це 30 країн, які підтримали декларацію лідерів G7, яка була озвучена під час Вільнюського саміту НАТО. Звісно, ми маємо країни G7 в цьому пулі партнерів, які будуть приєднуватися", - заявив Шмигаль.

Він подякував Британії, яка першою підписала з Україною таку угоду. Угода охоплює всі напрямки співробітництва: безпека, фінансова та санкційна підтримка. Маємо конкретні максимальні гарантії — взаємні та двосторонні. Вони будуть діяти до моменту вступу України до НАТО. Після цього перетворяться на гарантії безпеки Альянсу. 2,5 млрд фунтів стерлінгів (майже 3,2 млрд доларів) виділяється для фінансування оборони України у 2024 році. З них 200 млн фунтів — на закупівлю та постачання надсучасних дронів. Також будемо отримувати зброю і технології для спільного збройного виробництва. Фінансова підтримка передбачена протягом усіх 10 років дії угоди.

Історичний договір: Україна та Британія підписали в Києві угоду про безпеку