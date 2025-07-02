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Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема

Киев • УНН

 • 3445 просмотра

Украина имеет значительный парк советской авиационной техники, которая нуждается в ремонте и модернизации, но действующее законодательство требует согласования с производителем, большинство из которых являются российскими предприятиями. Государственная авиационная служба Украины и Главное управление государственной авиации Украины должны решить эту проблему, выбрав один из трех вариантов действий.

Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема

Украина оказалась перед юридической и технической дилеммой: значительная часть советской авиационной техники, которая до сих пор выполняет боевые задачи, нуждается в модернизации и ремонте, но действующее законодательство требует согласования с производителем – в основном российским. В условиях разорванных контактов со страной-агрессором возникает вопрос правомочности обслуживания, и от решений профильных органов зависит дальнейшая судьба целого парка воздушных судов, пишет УНН.

Детали

Украина получила в наследство значительное количество авиационной техники советского производства, которая до сих пор используется в вооруженных силах, Нацгвардии, спасательных структурах, а также для выполнения контрактов с международными партнерами, в частности ООН.

Учитывая изношенность и длительный срок эксплуатации, эта техника нуждается в постоянном ремонте, модернизации и техническом сопровождении. Однако действующее авиационное законодательство предусматривает, что все такие работы должны быть согласованы с производителем воздушного судна или базироваться на действующей технической документации.

И здесь возникает серьезная правовая дилемма: большинство производителей советских воздушных судов – это российские предприятия, с которыми после начала вооруженной агрессии и полномасштабного вторжения все контакты были разорваны. Так возник вопрос правомочности и технической возможности обслуживания украинских воздушных судов советского производства.

Проблема также в том, что Украина не может просто взять и сразу отказаться от всей советской авиатехники. Как ранее пояснил командующий армейской авиацией ВСУ полковник Павел Бардаков, наша армия и в дальнейшем будет использовать вертолеты Ми-8 и другие советские машины. Даже с поставками новых западных самолетов, таких как F-16 или Mirage, советская техника остается важной частью авиационных сил, ведь количество боевых задач не уменьшается. По словам Бардакова, Украина сейчас работает в двух направлениях: учится работать с новыми образцами и одновременно ремонтирует, модернизирует и заменяет детали в тех машинах, которые уже есть.

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В такой ситуации ведущую роль должны играть Государственная авиационная служба Украины и Главное управление государственной авиации Украины. Согласно Воздушному кодексу Украины, в случае отсутствия возможности согласовывать с производителем воздушного судна изменения по его модернизации и техническому обслуживанию, предусмотрено три варианта действий:

  • в первом варианте предусмотрено полное прекращение использования и обслуживания таких воздушных судов;
    • во втором – государство берет ответственность на себя и самостоятельно предоставляет разрешение компаниям на проведение технического обслуживания;
      • третий вариант предусматривает определение одной организации, которой будет предоставлено исключительное право выполнять все соответствующие работы.

        Рассмотрев шаги подробнее, понимаем, что первый вариант развития событий приведет к полному прекращению использования и обслуживания таких воздушных судов. Это означает, что вся техника, которая ранее была в эксплуатации, автоматически выводится из использования. Для Украины это критический риск, ведь значительная часть авиапарка состоит именно из советских моделей, которые выполняют важные боевые задачи.

        Во втором варианте государство в лице ГАСУ берет ответственность на себя и самостоятельно предоставляет разрешение компаниям на проведение технического обслуживания. Это кажется наиболее гибким и оптимальным подходом, ведь позволяет сохранить технику в рабочем состоянии, избежать зависимости от производителя и обеспечить контроль над процессами со стороны государства.

        Третий вариант предусматривает определение одной ответственной организации, которой будет предоставлено исключительное право выполнять все работы по обслуживанию и модернизации. Такой подход несет риск монополизации рынка: остальные компании могут потерять доступ к работам, даже если имеют опыт и ресурсы, а это будет влиять как на качество обслуживания, так и на конкуренцию в отрасли.

        Сейчас ситуация остается неопределенной. Редакция УНН обратилась к представителям ГАСУ и ГУГАУ с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о дальнейших шагах по урегулированию этой системной проблемы.

        Напомним

        Эксперты отмечают, что большинство украинского авиапарка, особенно военного, в процессе обслуживания и ремонта нуждается в специфических комплектующих, доступ к которым часто ограничен или полностью утрачен.

        Несмотря на то, что такие детали и без того сложно найти, предприятия сталкиваются с дополнительными юридическими барьерами и формальным блокированием поставок со стороны регуляторных органов. Речь идет, в частности, о запчастях советского или российского производства 90-х годов, которые десятилетиями хранились на складах в странах ЕС. В то же время военные потребности остаются насущными и требуют оперативных решений для обеспечения обороноспособности государства.

        Представители авиационной отрасли подчеркивают: без четких шагов со стороны государства и законодательного разрешения на импорт старых комплектующих из третьих стран Украина рискует потерять не только авиационную инфраструктуру, но и специалистов, обеспечивающих функционирование как гражданской, так и военной авиации.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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