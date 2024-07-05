Украина уже собрала более 3 миллионов тонн зерна, и Министерство аграрной политики пересмотрело прогноз будущего урожая, увеличив его с 74 до 77 миллионов тонн, при этом Украина остается одним из ведущих мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции.
Украина уже собрала более 3 миллионов тонн зерна, и Министерство аграрной политики пересмотрело прогноз будущего урожая, увеличив его до 77 миллионов тонн, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.
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"В Украине уже собрано более 3 млн тонн зерновых. Аграрии собирают пшеницу, ячмень, горох, рапс и сою", - говорится в сообщении министерства в Telegram.
Минагрополитики, как указано, пересмотрело прогноз по будущему урожаю, увеличив его с 74 до 77 млн тонн, из которых 56 млн тонн будут зерновые и зернобобовые и 21 млн тонн - масличные культуры.
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