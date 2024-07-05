Украина уже собрала более 3 миллионов тонн зерна, и Министерство аграрной политики пересмотрело прогноз будущего урожая, увеличив его до 77 миллионов тонн, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В Украине уже собрано более 3 млн тонн зерновых. Аграрии собирают пшеницу, ячмень, горох, рапс и сою", - говорится в сообщении министерства в Telegram.

Минагрополитики, как указано, пересмотрело прогноз по будущему урожаю, увеличив его с 74 до 77 млн тонн, из которых 56 млн тонн будут зерновые и зернобобовые и 21 млн тонн - масличные культуры.

Минагрополитики улучшило урожай зерновых и масличных на 5%

Украина остается в лидерах мирового экспорта агропродукции, подчеркнул при этом и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Около 98,9% урожая на юге собирается в соответствии со сроками и требованиями - и.о. министра аграрной политики