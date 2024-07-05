Сбор урожая на юге Украины проходит в соответствии со сроками, несмотря на попытки россиян устроить провокации в виде поджога зерновых культур.

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим факты провокации от страны агрессора том числе, с точки зрения потенциального уничтожения урожая и поджога полей с зерновыми - говорит Высоцкий.

По его словам ГСЧС, вместе с агропроизводителями вовремя применяют все необходимые средства для предотвращения или остановки таких провокаций.

По состоянию на сегодня, значительных потерь в этой части нет и около 98,9% сбор урожая на Юге проводится в соответствии со сроками и требованиями - добавил он.

Напомним,

Правительство готово бесплатно предоставить семена подсолнечника аграриям из прифронтовых и пострадавших территорий, которые ранее подавали заявки на получение семян кукурузы, однако для них не хватило запасов.