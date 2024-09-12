Украина рассчитывает на продолжение оборонного сотрудничества с Испанией
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины провел первый разговор с главой МИД Испании. Обсуждалось продолжение оборонного сотрудничества и учет Украины в стратегическом планировании ЕС как будущего члена.
Стратегическое планирование ЕС должно учитывать Украину, отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в телефонном разговоре с руководителем МИД Испании.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Детали
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел первый разговор с главой дипломатического ведомства Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.
У меня был очень дружеский первый разговор с моим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно. Я поблагодарил Испанию и министра Альбареса за их непоколебимую поддержку Украины. Мы рассчитываем на продолжение оборонного сотрудничества.
По словам министра иностранных дел, в Испании согласились, что «стратегическое планирование ЕС должно учитывать Украину как будущего члена».
Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва9 сентября 2024, 21:24 • 103897 просмотров