Україна розраховує на продовження оборонної співпраці з Іспанією
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів першу розмову з главою МЗС Іспанії. Обговорено продовження оборонної співпраці та врахування України у стратегічному плануванні ЄС як майбутнього члена.
Стратегічне планування ЄС має враховувати Україну, зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у телефонній розмові з керівником МЗС Іспанії.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
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Глава МЗС України Андрій Сибіга провів першу розмову з главою дипломатичного відомства Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.
У мене була дуже дружня перша розмова з моїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено. Я подякував Іспанії та міністру Альбаресу за їхню непохитну підтримку України. Ми розраховуємо на продовження оборонної співпраці.
За словами міністра закордонних справ, в Іспанії погодилися, що "стратегічне планування ЄС має враховувати Україну як майбутнього члена".
Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва10.09.24, 00:24 • 104022 перегляди