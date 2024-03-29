Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по долгу

Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу, что позволит Украине направить средства на социальные и гуманитарные нужды во время войны. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве финансов, пишет УНН.

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Как указано, "двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу" было подписано во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко и посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Подписание данного соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были быть уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер. Благодарны партнерам за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны", - подчеркнул Марченко.

Заключение указанного соглашения, как указано, было предусмотрено меморандумом о взаимопонимании относительно приостановления выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

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