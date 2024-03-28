Посол США и министр финансов обсудили обязательства Украины по обслуживанию долгов

Посол США в Украине Бриджит Бринк и министр финансов Украины Сергей Марченко провели встречу, во время которой обсудили поддержку ее экономики в условиях российской войны. Об этом сообщили в Посольстве США в Украине, передает УНН.

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В частности госпожа Бринк предложила определенное облегчение, которое позволит перенаправить обязательства по обслуживанию долгов на гуманитарные нужды.

Провела приятную встречу с Министром финансов Украины, чтобы обсудить усилия Украины, направленные на поддержку ее экономики в условиях российской войны, и предложить определенное облегчение, которое позволит перенаправить обязательства по обслуживанию долгов на гуманитарные нужды после эскалации российских обстрелов гражданской критической инфраструктуры говорится в сообщении.

Министр финансов Украины и посол США обсудили экономическую поддержку Украины со стороны США в условиях войны