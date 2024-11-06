Украина планирует призвать Google скрывать военные объекты Украины на картах для безопасности страны

ukenru
Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 46133 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 101823 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
13:36 • 106415 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 102064 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 101580 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 124602 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 136060 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157400 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174683 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 159179 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мировые лидеры массово поздравляют Трампа с победой: кто и что сказал

Мировые лидеры массово поздравляют Трампа с победой: кто и что сказал

12:59 • 19712 просмотра
Международные резервы Украины сократились до 36,6 млрд долларов: что происходит?

Международные резервы Украины сократились до 36,6 млрд долларов: что происходит?

13:34 • 21983 просмотра
Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово

Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово

13:46 • 21369 просмотра
"90 дней... или больше": букмекеры принимают ставки на вероятность завершения войны рф против Украины с приходом Трампа

"90 дней... или больше": букмекеры принимают ставки на вероятность завершения войны рф против Украины с приходом Трампа

15:35 • 21525 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

16:06 • 76428 просмотра
публикации
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

16:06 • 76428 просмотра
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

14:59 • 101823 просмотра
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
Эксклюзив

13:36 • 106415 просмотра
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 104539 просмотра
Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

12:00 • 106196 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

17:54 • 14863 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

10:02 • 92406 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 127786 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 132717 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 151213 просмотра
Актуальное
Украина планирует призвать Google скрывать военные объекты Украины на картах для безопасности страны

Украина планирует призвать Google скрывать военные объекты Украины на картах для безопасности страны

Киев  •  УНН

21:31 • 3758 просмотра

Read in English

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО планирует встречу с Google для обсуждения безопасности военных объектов на картах. Google уже выразил готовность блюрить стратегические объекты для защиты национальной безопасности.

Украина планирует попросить Google скрывать военные объекты Украины на картах для защиты национальной безопасности. Об этом сообщает Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко проинформировал о запланированной встрече с представителями Google, на которой будет поднимать вопрос безопасности относительно размещения военных объектов Украины на цифровых картах. По словам Коваленко, размещение информации о военных объектах, даже если это изображение годичной давности, может иметь негативные последствия для национальной безопасности.

Коваленко подчеркнул, что открытый доступ к стратегическим военным объектам в любом формате создает угрозы, ведь эта информация может попасть в руки заинтересованных лиц, которые будут злоупотреблять ею. Представители Google ранее уже выразили готовность в будущем блюрить такие объекты на картах, что Коваленко назвал важным шагом в правильном направлении.

На фронте тяжелая ситуация, у рф есть ресурс к продвижению - Коваленко31 октября 2024, 12:22 • 19985 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаТехнологии
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ukrainaУкраина
googleГугл