Украина планирует призвать Google скрывать военные объекты Украины на картах для безопасности страны
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО планирует встречу с Google для обсуждения безопасности военных объектов на картах. Google уже выразил готовность блюрить стратегические объекты для защиты национальной безопасности.
Украина планирует попросить Google скрывать военные объекты Украины на картах для защиты национальной безопасности. Об этом сообщает Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко проинформировал о запланированной встрече с представителями Google, на которой будет поднимать вопрос безопасности относительно размещения военных объектов Украины на цифровых картах. По словам Коваленко, размещение информации о военных объектах, даже если это изображение годичной давности, может иметь негативные последствия для национальной безопасности.
Коваленко подчеркнул, что открытый доступ к стратегическим военным объектам в любом формате создает угрозы, ведь эта информация может попасть в руки заинтересованных лиц, которые будут злоупотреблять ею. Представители Google ранее уже выразили готовность в будущем блюрить такие объекты на картах, что Коваленко назвал важным шагом в правильном направлении.
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