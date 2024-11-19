Украина планирует масштабное производство дронов и ракет в 2024 году - глава государства

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Киев  •  УНН

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Президент Зеленский анонсировал производство 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысяч крылатых ракет в 2024 году. План устойчивости предусматривает увеличение прямого финансирования бригад и создание Технологической ставки.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году. Об этом он сообщил  выступая в ВР во время представления «План устойчивости», передает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. 

Как указал нардеп, оружие было в одном из пунктов «Плана Устойчивости». 

Дроны компенсируют отсутствие артиллерию в армии.  В следующем году Украина произведет как минимум 30 тыс. дальнобойных дронов. Бригадам надо больше собственных средств и мы увеличим прямые средства для бригад

- процитировал Зеленского Железняк.

По словам главы государства, в этом году мы произвели более чем 2,5 млн выстрелов. 

«Мы сделали «длинные Нептуны». И уже есть первые впечатления. Поставил задачу сделать 3 тысячи крылатых ракет.  Будет создана Технологическая ставка», - заявил глава государства.

Весь план будет с приложениями только в декабре. 

Дополнение

Президент Украины представил в Верховной Раде «План устойчивости», состоящий из 10 ключевых направлений. План включает в себя единство, фронт, оружие, деньги, энергетику, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политику героев.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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