Украина планирует масштабное производство дронов и ракет в 2024 году - глава государства
Киев • УНН
Президент Зеленский анонсировал производство 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысяч крылатых ракет в 2024 году. План устойчивости предусматривает увеличение прямого финансирования бригад и создание Технологической ставки.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году. Об этом он сообщил выступая в ВР во время представления «План устойчивости», передает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Как указал нардеп, оружие было в одном из пунктов «Плана Устойчивости».
Дроны компенсируют отсутствие артиллерию в армии. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тыс. дальнобойных дронов. Бригадам надо больше собственных средств и мы увеличим прямые средства для бригад
По словам главы государства, в этом году мы произвели более чем 2,5 млн выстрелов.
«Мы сделали «длинные Нептуны». И уже есть первые впечатления. Поставил задачу сделать 3 тысячи крылатых ракет. Будет создана Технологическая ставка», - заявил глава государства.
Весь план будет с приложениями только в декабре.
Дополнение
Президент Украины представил в Верховной Раде «План устойчивости», состоящий из 10 ключевых направлений. План включает в себя единство, фронт, оружие, деньги, энергетику, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политику героев.