Украина и северные партнеры обсудили интеграцию законодательства к стандартам ЕС. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.

Детали

Заместитель Министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев провел встречу с советниками Консультативной группы высокого уровня восьми стран Северной Европы и Балтии. Целью переговоров стало обсуждение направлений дальнейшей совместной работы над адаптацией национального законодательства в сфере безопасности к стандартам Европейского Союза.

Украина находится на стадии проведения официального скрининга национального законодательства на соответствие праву ЕС, к которому привлечено МВД Украины. Речь идет о таких фундаментальных сферах, как "Борьба с организованной преступностью", "Полицейское сотрудничество", "Шенген и внешние границы", "Миграция и убежище" - отметил Алексей Сергеев.

Важность этих аспектов подчеркивается тем, что они находятся в компетенции МВД и других центральных органов исполнительной власти в Украине. Основными приоритетами являются не только имплементация законодательства ЕС, но и повышение институциональной способности органов правопорядка.

Заместитель Министра также отметил, что реформирование органов правопорядка является одним из ключевых условий для вступления Украины в ЕС. Иностранные партнеры выразили готовность оказать всю необходимую поддержку, в частности через стратегические политические консультации и рекомендации.

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