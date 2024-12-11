Украина не признает юридически оккупированные территории российскими, но дипломатически надо достигать целей - Зеленский

Украина не может юридически признать оккупированные территории российскими. Но дипломатически надо достигать своих целей - это устойчивого, безопасного и более быстрого мира для Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью христианскому медиа CBN News, передает УНН.

Мы не можем юридически признать российскими наши территории, которые оккупированы Россией. Мы не можем по Конституции Украины, по закону и внутренне. Это раскол для Украины и общества. Нельзя играть вещами, которые могут раскалывать общество, - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что если бы у Украины было очень много сил, техники, то Украина бы быстрее могла давить на поле фронта.

Если бы у нас было очень много сил, техники и т.д., то, что мы просили у наших партнеров, мы бы быстрее могли давить на поле фронта. Если у нас таких сил будет недостаточно, то конечно какие-то вопросы можно решать дипломатически и это правильно. Но признавать юридически оккупированные территории территориями России мы не будем ... Юридически - это невозможно, но дипломатически надо достигать своих целей, а цели это устойчивый мир, безопасный мир и более быстрый для Украины, - заявил Зеленский.

Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий

Дополнение

Зеленский заявил, что приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может быть на ту часть территории, которую контролирует Киев с будущим расширением.

Напомним

29 ноября в интервью Sky News Зеленский заявлял, что допускает возможность заключения соглашения о прекращении огня с Россией, если подконтрольная территория Украины будет взята под зонтик НАТО.

Reuters сообщало со ссылкой на письмо глава МИД Украины Андрей Сибига в котором он призвал НАТО пригласить Украину в Альянс на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Приглашение должно стать ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной россией войны.

10 декабря заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщал, что разговоры о получении уже на данном этапе приглашения Украины в НАТО будут продолжаться в дальнейшем и абсолютно со всеми партнерами, всеми 32 членами Альянса.