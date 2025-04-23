Украина инициирует заседание ОБСЕ из-за массированных атак рф на гражданских
Киев • УНН
Украина инициировала специальное заседание ОБСЕ в ответ на продолжающиеся российские атаки на украинские города. россия сознательно выбрала путь террора, о чем свидетельствуют многочисленные удары по гражданским объектам.
Украина инициирует 24 апреля специальное заседание ОБСЕ из-за массированных российских атак на украинских гражданских. Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко, передает УНН.
Детали
Как отметил Витренко, поиск путей к установлению мира возможен только в сочетании с давлением на государство-агрессора, причем на каждой международной площадке.
В ответ на продолжающийся российский террор против жизни, по требованию Украины завтра состоится специальное заседание ОБСЕ. Работаем в Вене на международное единство и максимально четкую позицию наших партнеров
Напомним
В начале этой недели россияне неоднократно наносили ракетные и дроновые удары по городам Украины. В Харькове, Херсоне, Одессе, Запорожье и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие и раненые.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россия сознательно избрала путь террора.
Также УНН сообщал, что в Марганце объявлен трехдневный траур из-за российской атаки 23 апреля.