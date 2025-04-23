Украина инициирует заседание ОБСЕ из-за массированных атак рф на гражданских

Украина инициирует 24 апреля специальное заседание ОБСЕ из-за массированных российских атак на украинских гражданских. Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко, передает УНН.

Детали

Как отметил Витренко, поиск путей к установлению мира возможен только в сочетании с давлением на государство-агрессора, причем на каждой международной площадке.

В ответ на продолжающийся российский террор против жизни, по требованию Украины завтра состоится специальное заседание ОБСЕ. Работаем в Вене на международное единство и максимально четкую позицию наших партнеров – написал Витренко.

Напомним

В начале этой недели россияне неоднократно наносили ракетные и дроновые удары по городам Украины. В Харькове, Херсоне, Одессе, Запорожье и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие и раненые.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россия сознательно избрала путь террора.

Также УНН сообщал, что в Марганце объявлен трехдневный траур из-за российской атаки 23 апреля.