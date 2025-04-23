Україна ініціює засідання ОБСЄ через масовані атаки рф на цивільних

Україна ініціює 24 квітня спеціальне засідання ОБСЄ через масовані російські атаки на українських цивільних. Про це повідомив у Facebook постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко, передає УНН.

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Як зазначив Вітренко, пошук шляхів до встановлення миру можливий лише в поєднанні з тиском на державу-агресора, причому, на кожному міжнародному майданчику.

У відповідь на триваючий російський терор проти життя, на вимогу України завтра відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ. Працюємо у Відні на міжнародну єдність та максимально чітку позицію наших партнерів – написав Вітренко.

Нагадаємо

На початку цього тижня росіяни неодноразово наносили ракетні і дронові удари по містах України. У Харкові, Херсоні, Одесі, Запоріжжі і низці інших міст лунали вибухи, є загиблі і поранені.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія свідомо обрала шлях терору.

Також УНН повідомляв, що у Марганці оголошено триденну жалобу через російську атаку 23 квітня.