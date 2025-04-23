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Україна ініціює засідання ОБСЄ через масовані атаки рф на цивільних

Київ • УНН

 • 3320 перегляди

Україна ініціювала спеціальне засідання ОБСЄ у відповідь на триваючі російські атаки на українські міста. Росія свідомо обрала шлях терору, про що свідчать численні удари по цивільних об'єктах.

Україна ініціює засідання ОБСЄ через масовані атаки рф на цивільних

Україна ініціює 24 квітня спеціальне засідання ОБСЄ через масовані російські атаки на українських цивільних. Про це повідомив у Facebook постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Вітренко, пошук шляхів до встановлення миру можливий лише в поєднанні з тиском на державу-агресора, причому, на кожному міжнародному майданчику.

У відповідь на триваючий російський терор проти життя, на вимогу України завтра відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ. Працюємо у Відні на міжнародну єдність та максимально чітку позицію наших партнерів

– написав Вітренко.

Нагадаємо

На початку цього тижня росіяни неодноразово наносили ракетні і дронові удари по містах України. У Харкові, Херсоні, Одесі, Запоріжжі і низці інших міст лунали вибухи, є загиблі і поранені.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія свідомо обрала шлях терору.

Також УНН повідомляв, що у Марганці оголошено триденну жалобу через російську атаку 23 квітня.

Євген Устименко

Євген Устименко

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