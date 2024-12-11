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Украина и Ирландия усиливают сотрудничество для возвращения похищенных Россией украинских детей

Украина и Ирландия усиливают сотрудничество для возвращения похищенных Россией украинских детей

Киев  •  УНН

 • 1848 просмотра

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Советник Президента Дарья Герасимчук провела встречи с правительством Ирландии по возвращению депортированных детей. Делегация представила фильм «Похищенное детство» и провела панельную дискуссию по реинтеграции возвращенных детей.

Украинская делегация во главе с советником - уполномоченным Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук посетила Ирландию, чтобы усилить сотрудничество для возвращения незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

Визит состоялся в рамках информационной кампании «Похищенные голоса», которая является частью инициативы Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Дарья Герасимчук провела встречи с представителями правительства Ирландии, в частности с директором отдела европейского соседства политического департамента МИД Дервлой Дойл и директором отдела международных связей и ЕС Офиса Премьер-министра Ронаном Гарганом.

Украинские дети - это свидетели преступлений против человечности, которые Россия пытается скрыть. Россияне похищают наших детей и, меняя их имена, идентичность и родной язык, пытаются сделать их «русскими». Мы не остановимся, пока каждый ребенок не вернется домой. Мы благодарны Ирландии за поддержку и готовность объединить усилия в этом важном деле

- подчеркнула советник-уполномоченный Президента.

Также в Институте международных и европейских дел состоялась панельная дискуссия, посвященная возвращению похищенных украинских детей и реинтеграции тех, кого удалось вернуть домой.

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Кира и Александр - дети, которые приехали вместе с украинской делегацией, - рассказали о том, что им пришлось пережить. Они оба из Мариуполя. Папу девочки российские оккупанты убили, мама мальчика исчезла после фильтрационного лагеря. Детей похитили и вывезли в одну из донецких больниц. 

Кроме того, в Ирландии украинская делегация презентовала документальный фильм «Похищенное детство» о реальных историях детей, которых вывезла Россия.

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Визит организовали Посольство Украины в Ирландии и Посольство Ирландии в Украине при поддержке Посольства Канады в Ирландии.

Напомним,

С временно оккупированных территорий Украины вернули 8 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Семеро детей вернулись с помощью Катара, один - через гуманитарный коридор.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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