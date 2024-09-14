Украина и ДРК обсудили поддержку суверенитета и Формулу мира

Максим Субх провел телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел ДРК Бестин Казади. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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Сегодня специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх провел телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел Демократической Республики Конго (ДРК) Бестин Казади, ответственной за международное сотрудничество и франкофонию.

Во время беседы Субх выразил благодарность за поддержку ДРК суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях вооруженной агрессии террористической страны. Он также проинформировал конголезскую коллегу об усилиях Украины по укреплению контактов с африканскими странами и мерах, принимаемых для обеспечения продовольственной безопасности, в частности в Демократической Республике Конго.

Особое внимание в разговоре было уделено инициативам Украины по консолидации международной поддержки Формулы мира, предложенной Президентом Владимиром Зеленским. Субх пригласил конголезскую сторону к участию во втором Саммите мира, который станет очередным шагом в продвижении украинских мирных инициатив на мировой арене.

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